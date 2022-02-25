Pendik sular saat kaçta gelecek 25 Şubat | Pendik sular niye kesildi?
İstanbul Pendik’te bazı mahalleri etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Pendik’te sular saat kaçta gelecek? 25 Şubat Cuma güncel su kesinti saatleri
İstanbul’da arıza kaynaklı ani su kesintileri yaşanabiliyor. Son olarak ise Pendik’te suların kesilmesinin ardından vatandaşlar sorunun ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırmaya başladı.
Pendik sular saat kaçta gelecek 25 Şubat | Pendik sular niye kesildi?
Pendik Göçbeyli Mahallesini etkileyen su kesintisi 24 Şubat Perşembe akşamı 21.00 sularında başladı. Kesintinin olduğu bölgede yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.02.2022 21:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2022 tarihinde saat 4:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.