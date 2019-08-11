Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
11 Ağustos 2019 Pazar 14:42
Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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