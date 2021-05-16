Pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi İlçesi Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce yurt dışından geldiği ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen yalnız yaşayan Haluk Taflı, müstakil evinin penceresinden çevreye tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Çevrede panik yaşanırken, yoldan geçen bir kadın saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı kadın, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Haluk Taflı'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak elinde iki tüfek ve bir tabanca bulunan Haluk Taflı, çevresine tehditler savurmaya devam etti. Bunun üzerine özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden psikolog desteği de istendi. Polis ve görevli psikoloğun çalışmasına rağmen Taflı, teslim olmadı. Haluk T.'yi ikna çalışmaları sürüyor.