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Pencereden girdiği evin sahibine tecavüze kalkıştı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, pencereden girdiği gecekonduda yatalak annesiyle birlikte yaşayan kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:11
Pencereden girdiği evin sahibine tecavüze kalkıştı!

Antalya'da, mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişi, Nebahat A.'ya tecavüz etmeye kalkıştı. Çığlık atması üzerine panikleyen saldırgan, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Nebahat A., hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A. (57), korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi. Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi.

Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı.

Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Polis ekipleri, esmer, 20 yaşlarında, kısa saçlı, koyu renk kıyafetli olduğu belirtilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:11
  1. Antalya
  2. Kepez ilçesi
  3. tecavüz girişimi
  4. inanılmaz olay
  5. adam yaralama

YORUM YAZ

  • meçulmeçul56 dk önce
    bu itin oorganıını kesin elini bacağıını kesin atın bir çukura açlıktan gebersin ölünce zaten toprakla kaptırsınız canilere canice ölüm istiyoruz......

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