Pencereden boya lekesi nasıl çıkarılır?

MALZEMELER:

Bir kova su

Bulaşık Deterjanı

Cam jileti

Camsil

Gazete

Temiz Keten Bez veya Sprey şişesi

TALİMATLAR:

Kovayı suyla doldurun ve kovada bulaşık yıkayacak kadar bulaşık deterjanını içine karıştırın. Sabun camı kayganlaştıracak ve bu şekilde cam jileti işini yaparken camı çizmeyecektir.

Sabunlu suyu temiz bir bez ya da sprey şişe ile cama sıkın.

Küçük bir bölgede cam jiletini deneyip camı çizmediğinden emin olun. Eğer çiziyorsa suya biraz daha sabun ekleyerek daha kaygan olmasını sağlayın ve tekrardan deneyin.

Cam jiletini 30-45 derecelik bir açıyla tutun ve cam üzerindeki tüm boyayı çıkartın.

Camı kalan boyalardan evde bulunan camsil ile iyice temizleyin.

Camda iz kalmaması için camı gazete ile kurulayın.



İpucu ve Uyarılar

Cam jiletini herhangi bir çizik ve hasar olmaması için cam çerçevesinden uzak tutun.

Eğer camdan çıkartacağınız boya minimal miktarda nokta şeklinde boya damlaları ise yumuşak bir tel sünger ile çıkartmayı deneyin. Ayrıca sirkeyi ocakta biraz ısıtıp, boyaya bir bez yardımıyla yedirerek de boyayı sökebilirsiniz.

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