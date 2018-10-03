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Pencereden aşağı bakınca hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan bir kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:20
Pencereden aşağı bakınca hayatının şokunu yaşadı

Olay, Akatlar Mahallesi Yaren Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Yenidünya, kızının evde olmadığını fark etti. Açık olan pencereden aşağıya bakan baba, kızının bahçede hareketsiz yattığını gördü. Hemen aşağıya inen Yenidünya, bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İlknur Yenidünya'nın (48) hayatını kaybettiğini belirledi. İlknur Yenidünya'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:20
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. İlknur Yenidünya
  4. ölüm

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