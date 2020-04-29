  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir binada pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

2020-04-29 11:10:40 -
Pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin kurtarıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir binada pencere ile korkuluk camı arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi Koçak apartmanı 1. katında pencere ile önündeki korkuluk camı arasına sıkışan güvercini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.


Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercini kurtardı, kuş daha sonra bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı