Pence'in en yakınındaki isimler koronavirüse yakalandı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in özel kalemi ile danışmanı koronavirüse yakalandı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yakın ekibinden iki kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları belirtildi.
Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.
Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü koronavirüse yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.