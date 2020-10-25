  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pence'in en yakınındaki isimler koronavirüse yakalandı
Dünya

Pence'in en yakınındaki isimler koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in özel kalemi ile danışmanı koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:25:00 -
Pence'in en yakınındaki isimler koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yakın ekibinden iki kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları belirtildi.

Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.

Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü koronavirüse yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
Çarpıcı iddia! Meral Akşener'in prensini açıkladı
Gündem

Çarpıcı iddia! Meral Akşener'in prensini açıkladı

İP içerisinde yaşanan FETÖ tartışmaları sürerken İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya, İP İstanbul İl Başkanı Buğr..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay