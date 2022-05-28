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Gündem Pençe-Kilit'te sıcak gelişme! Mehmetçikten başarılı operasyon
Gündem

Pençe-Kilit'te sıcak gelişme! Mehmetçikten başarılı operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 12:52:00 -
Pençe-Kilit'te sıcak gelişme! Mehmetçikten başarılı operasyon

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen 6 şehit haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölgede artan operasyonlarda terör örgütü PKK ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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