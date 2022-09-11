  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pençe-Kilit Operasyonu son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu toplam şehitleri
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu toplam şehitleri

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri daha yaşamını yitirdi. PKK son dakika haberlerine göre; Şehit olan askerlerin sayısı 4'e yükseldi. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuşlar Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Fatih Kalkan ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 22:57:00 - 2022-09-11 23:05:58
Pençe-Kilit Operasyonu son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu toplam şehitleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önce, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Pençe-Kilit Şehitleri

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Pençe-Kilit Operasyonu Son Dakika Yaralılar

Yaralı askerler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" sözleri kullanıldı.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu Nerede?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta.

İlginizi çekebilir → Yunan güçlerinin Ege Denizi'nde saldırdığı gemi 'Mavi Marmara'ymış! → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23