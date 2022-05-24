Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin isimleri nedir? Şehit olan askerler nereli, memleketleri neresi?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." Öte yandan şehit haberlerinin ardından Diyarbakır'daki anajet üssünde F-16'ların peş peşe hareketlenerek bölgeyi bombardıman altına aldığı öğrenildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin isimleri nedir?

Şehit olan askerler nereli, memleketleri neresi? Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğin isimlerini açıkladı. Buna göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler P. Uzm. ÇVŞ. Onur Doğan, P. Uzm. ÇVŞ. Hüseyin Cankaya ve P. Söz. Er. Celal Tekedereli.