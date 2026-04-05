Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...

Egzama hastalığı için mutlaka dikkat edilmesi gereken uyarılar art arda geliyor.

Foto - Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...

Günümüzde değişen çevresel faktörler ve yaşam koşulları, çocukluk çağı hastalıklarının haritasını da yeniden çiziyor. Hastanelerin çocuk polikliniklerine yapılan başvurularda, halk arasında egzama olarak bilinen atopik dermatit vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, özellikle bebeklerde yüz, kol ve bacaklarda görülen kuruluk ile kaşıntının ailelerin en sık karşılaştığı şikâyetler arasında yer aldığını söyledi.

Foto - Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...

Son yıllarda bebeklerde hızla artan egzama vakaları, ailelerin en büyük sağlık endişelerinden biri haline geldi. Cilt kuruluğu ve şiddetli kaşıntıyla kendini gösteren bu rahatsızlık, cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak çocukları farklı alerjilere karşı tamamen savunmasız bırakıyor. Aileler ise çocuklarını korumak isterken onları gereksiz diyetlere sokarak aslında çok daha büyük bir hataya düşüyor.

Foto - Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...

Doç. Dr. Serdar Al, ezbere yapılan besin kısıtlamalarının çocuklarda alerji riskini azaltmak yerine daha da artırdığına dikkat çekiyor. Doç. Al, kulaktan dolma diyetler yerine doğru nemlendirme ve mutlaka alerji uzmanı kontrolünün hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Foto - Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...

Çocukluk çağı egzamasının artık çok daha yaygın görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Al, “Egzamayı bebeklerin özellikle yüzünde, kollarının dış yüzeylerinde, omuzlarında, boyun bölgesinde ve bacaklarında sıkça görüyoruz. Cilt kuruluğu, kaşıntı ve kızarıklık en belirgin bulgular. Tedavinin en önemli parçası ise cildi düzenli şekilde nemli tutmaktır. Bebeklerde egzama sıklığı geçmiş dönemlere kıyasla artış gösteriyor. Çevresel faktörler, cilt bariyerindeki zayıflık ve alerjik yatkınlığın etkisi yüksek. Egzaması olan kişilerde cilt bariyeri zayıftır. Normalde cildi dış etkenlerden koruyan bu bariyer görevini tam yapamayınca alerji gelişimine daha yatkın hale gelirler” diye konuştu.

Foto - Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...

Egzamanın hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı evreleri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Al “Özellikle orta ağır egzama vakalarında besin alerjisi tabloya eşlik edebiliyor. Bu nedenle bu çocukların alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Egzaması olan çocuklarda gereksiz yere besin kısıtlandığını ve alerji mamalarının erken başlandığını görüyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Bir besinden ne kadar çok kaçınırsanız, özellikle egzaması olan çocuklarda besin alerjisi gelişme ihtimali o kadar artar” ifadelerini kullandı.

Foto - Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı...

Egzamanın çoğu çocukta 2 yaşına kadar devam edebildiğini, ancak bazı bireylerde ömür boyu sürebileceğini dile getiren Doç. Dr. Al, “Egzaması olan küçük bebekler ilerleyen dönemde alerji geliştirmeye daha yatkındır. Ev tozu alerjisi gibi sorunlar zamanla tabloya eklenebilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Bayern Münih fırtınası engel tanımıyor
Spor

Bayern Münih fırtınası engel tanımıyor

Deplasmanda konuk olduğu Freiburg'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga'da 100 gole ulaştı.

Taksici milletvekilini döverek öldürdü!
Dünya

Taksici milletvekilini döverek öldürdü!

Güney Afrika’da siyaset dünyasını sarsan korkunç bir olay yaşandı. Yerel bir milletvekilinin bir taksi şoförüyle girdiği tartışma, trajik bi..
796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!
Gündem

CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy ilçe Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir vatandaş arasında geçen konuşmanın yer ald..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
