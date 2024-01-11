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Gündem Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-11 23:25:00 - 2024-01-11 23:29:31
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” denildi.

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