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Yaşam Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Yaşam

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:59:00 - 2022-08-13 00:12:17
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Siirt Valiliğinden açıklama

Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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