Pençe Kılıç Harekatı'ndan rahatsız oldu... ABD'li vekilden skandal sözler

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının intikamı için Türkiye harekete geçti. ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone'u rahatsız etti. Pallone terör örgütünün propagandasına ortak oldu...

Türk Silahlı Kuvvetleri gece vakti Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerine hava harekatı düzenledi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır'dan kalkan F-16'lar, Sincar ve Kandil ile bazı noktalara başlatılan harekatta terör örgütü PKK hedeflerini birer birer vurdu.

Türk savaş uçakları eş zamanlı olarak Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristleri vurdu.

Uçakların vurduğu noktalarda şiddetli patlamaların olduğu belirtildi. Aralarında sözde yönetici kadrosunda olan çok sayıda teröristin bulunduğu da alınan bilgiler arasında yer aldı.

Haberi New York Times gazetesi, "Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt Düşmanlarını Bombaladı, Muhtemelen Düzinelerce Öldürdü" başlığı ile okuyucularına sundu. Gazete; Türkiye'nin İstanbul'da ölümcül bir bombalı saldırı düzenlemekle suçladığı militanların kökünü kazımak için 'terörle mücadele adını verdiği' bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına yer verilen haberde, ABD'nin açık destek verdiği bilinen PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'nin 'Türkiye'ye karşılık verme' sözü verdiğini yazıldı. SDG ile ABD'nin DEAŞ'a karşı birlikte mücadele ettiğini belirten gazete, örgütün skandal ifadelerini okurlarına sundu.

ABD'li vekilden skandal sözler

Gazetenin bu haberini alıntılayan ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone ise terör örgütünün kirli propagandasına ortak oldu. Türkiye'ye yönelik küstah ithamlarda bulundu.

Terörü değil Türkiye'yi hedef aldı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı." ifadelerini kullandı.

Kirli emelini ifşa etti

Konuyu Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna bağlayan Pallone, "Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" dedi.

ABD'nin teröre verdiği ilk destek bu değil

ABD, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin düzenlediği harekâtlarda etkisiz hale getirilen teröristler için başsağlığı mesajı yayınlayan ABD bu kez de teröristlerin sözde mezuniyet töreninde boy gösterdi.

ABD'li komutandan teröristlere tebrik

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, Suriye'deki eğitim verdiği PKK/YPG'li teröristlerin mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan ABD'li komutan, teröristleri tebrik etti.

Dennis konuşmasında "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Görüntüleri ABD askerlerini aratmıyor

Öte yandan, sözde mezuniyet töreni yapan teröristlerin baştan aşağı tam teçhizat donatıldığı, ekipman ve görünüm açısından ABD askerlerini aratmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Teröristler için başsağlığı dilemişlerdi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullanmıştı.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz."