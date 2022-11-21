Pençe - Kılıç etkisi! "Üst düzey" PKK'lı terörist teslim oldu

Rusya, Ukrayna topraklarındaki saldırılarını sürdürürken, bu savaşta kullanmak üzere İran’dan satın aldığı İHA’ları kendi ülkesinde üretmeye hazırlandığı iddia edildi. Söz konusu iddia, ABD merkezli “Washington Post” gazetesinden geldi. Nitekim gazeteye konuşan Batılı istihbarat yetkilileri, Rusya’nın kendi topraklarında kamikaze drone üretimi için İran’la ay başında anlaştığını öne sürdü.

Türkiye'nin operasyonları sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. 2013 yılında PKK'ya katılan ve gri kategoride yer alan terör örgütünün sözde Ayn İsa bölgesi sorumlusu teslim oldu.

Teslim olan teröristin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü, Terör Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı, ailesinin Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinde bulunduğu belirlendi. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte Evlat Nöbetinde 39. buluşma gerçekleşecek olurken, ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 109'a yükseldi" denildi.