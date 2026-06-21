Marmaris'teki orman yangınından iyi haber geldi
Muğla Marmaris'teki ormanlık ve tarım alanlarında başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla Marmaris'teki ormanlık ve tarım alanlarında başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
İlçeye bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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