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Marmaris'teki orman yangınından iyi haber geldi

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AA Giriş Tarihi:

Marmaris'teki orman yangınından iyi haber geldi

Muğla Marmaris'teki ormanlık ve tarım alanlarında başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü koordineli çalışmalar sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

#1
Foto - Marmaris'teki orman yangınından iyi haber geldi

İlçeye bağlı Asparan mevkisindeki Marmaris-Datça kara yolu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Marmaris'teki orman yangınından iyi haber geldi

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 6 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileri sevk edildi.

#3
Foto - Marmaris'teki orman yangınından iyi haber geldi

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

#4
Foto - Marmaris'teki orman yangınından iyi haber geldi

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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