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Gündem

Pençe-Kartal Operasyonu hakkında skandal sözler! Yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor

Savcı katili terör örgütü DHKP-C destekçisi savruk lider Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi', Pençe-Kartal Operasyonu hakkında skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:26:00 -
Pençe-Kartal Operasyonu hakkında skandal sözler! Yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı gerçekleştirdi.

Terör yuvalarına yapılan harekatın ardından savcı katili terör örgütü DHKP-C destekçisi savruk lider Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi' skandal bir tweete imza attı.

Terör örgütüne indirilen darbenin 'katliam' olduğunu savunan İsimsizler, bunun 'savaş suçu' olduğunu iddia ederek provokasyona kalkıştı.

O skandal tweet hakkında yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.

İşte o suç unsuru:

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