Pençe-Kartal Operasyonu hakkında skandal sözler! Yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor
Savcı katili terör örgütü DHKP-C destekçisi savruk lider Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi', Pençe-Kartal Operasyonu hakkında skandal ifadeler kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı gerçekleştirdi.
Terör yuvalarına yapılan harekatın ardından savcı katili terör örgütü DHKP-C destekçisi savruk lider Taylan Kulaçoğlu'nun kurduğu 'İsimsizler Hareketi' skandal bir tweete imza attı.
Terör örgütüne indirilen darbenin 'katliam' olduğunu savunan İsimsizler, bunun 'savaş suçu' olduğunu iddia ederek provokasyona kalkıştı.
O skandal tweet hakkında yetkili mercilerin harekete geçmesi bekleniyor.
İşte o suç unsuru: