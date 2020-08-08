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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan askerin şehadet haberi ailesine verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:55:21 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan askerin şehadet haberi ailesine verildi

SAMSUN (AA) - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin Çekalan Mahallesi'ndeki babaevine gelen İlçe Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Müftüsü Ali Erbaş ve askeri yetkililer, şehadet haberini anne Arife ve baba Aslan Ural'a verdi.

Şehadet haberi üzerine babaevi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Süleyman Ural'ın 5 aylık nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.


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