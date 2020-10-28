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Aktüel Pençe-Kaplan Operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:41:45 -
Pençe-Kaplan Operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine giriliyor.

Bu kapsamda, teröristlerce kullanılan mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda, iki keskin nişancı tüfeği, 14 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 3 mayın, 19 düzenek, 48 elektrikli fünye, çeşitli çap ve özelliklerde 886 mühimmat, bir gece görüş dürbünü, bir jeneratör, bir oksijen tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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