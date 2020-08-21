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Aktüel Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Aktüel

Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 oldu"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:45:41 -
Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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