Pençe Harekatı'ndan kahreden haber! 2 askerimiz şehit

Pençe Harekâtı'nda yaralanan iki asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'den açıklama:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.