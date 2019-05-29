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Pençe Harekatı'ndan kahreden haber! 2 askerimiz şehit

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan 2 askerimiz, kurtarılamayarak şehit oldu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:11
Pençe Harekatı'ndan kahreden haber! 2 askerimiz şehit
Pençe Harekâtı'nda yaralanan iki asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB'den açıklama:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:11
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YORUM YAZ

  • AhmetAhmet2 sa önce
    Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Onları Peygamber efendimize (sav) komşu yapsın inşallah. Ülkemizi hedef alan FETÖ, PKK, PYD her ne iblis uşağı varsa onları da cehennemde iblisin yanında haşretsin.
  • JurnalJurnal8 sa önce
    TEŞVİKİYE CAMİSİNDEN HİÇ ŞEHİT CENAZESİ KALKTIĞINI;DUYAN gören vaarr MI?KALKMADIĞI SÜRECE BU DEVLETE VE GELMİŞ GEÇMİŞ BÜTÜN HÜKÜMET YETKİLİLERİNE HAKKIM VARSA "HARAM ,ZEHİR,ZIKKIM"OLSUN!
  • SehitlerimizSehitlerimiz9 sa önce
    Makamları cennet olsunaciliı ailesine rabbim sabir versin ..bu boyle gitmezzz gitmemeli...politikacilar ve cocuklari nerede nasil askerlik yapti....sehit haberlerini soylu niye aciklamazki gebertilen teroristleri acikliyor
  • EfendilerEfendiler9 sa önce
    Şehitliğin kutsallığından mubarekliginden sen vuran akp nin cengaverleri ve yagdanliklari mecliste oturup süs biberleri gibi ahkam kesen efendiler saraylarda cenneti i yaşayan dünyanın kullari başta Erdoğan ve bakanlar bilumum büyüklerimiz ..BU SEHIT ACISI SIZEDE UGRADIM8 EVLATLARINIZ NEREDE NASIL ASKERLIK YAPTI ..ALLAHTAN KOFKUN ALLAHTAN KORKUN ALLAHTAN KORKUN KULDAN UTANIN...DÜNYANIN KULLARI....
  • DumanlıDumanlı9 sa önce
    Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
  • ŞehitŞehit10 sa önce
    Oy için kefen giyenler nerde. Başta Erdoğan. Allah onlarada ayrı ayrı acılar yaşatsın.
  • Sakın haSakın ha10 sa önce
    O.Ç canlı yakalamaya uğraşmayın o piçleri gördüğünüz yerde kafasına sıkın gebertin .Bir de bu itleri hastane yada hapishanede beslemeyelim,gebertip yardan aşağı atın gitsin.Gözünüzü seveyim o veled-i zinaları sağ yakalama gibi bir gayretiniz olmasınonların en makbulü leşleri çakallar tarafından imha edilendir.Gerçi bu mikroplu yaratıklar çakallarada mikrop bulaştıırır ama neyse onlara ancak o yakışır
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer11 sa önce
    Mekanları..cennet..olsun..Aziz..Şehitlerimizin..Gönül..isterki..hiç..şehidimiz..ve..yaralımız..olmasın..fakat..en..az..zayiatla..inşaAllah...ABD-İTrail..Uşaklarını..doğduklarına..pişman..edeceğiz.

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