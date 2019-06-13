Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Terör hedefleri yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının, hava harekâtı ile vurulduğunu açıkladı.13 Haziran 2019 Perşembe 11:50
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.
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