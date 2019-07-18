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Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Hepsi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait 9 gözlü ve bir uzun koridordan oluşan sığınak, fırın olarak kullanılan 2 gözlü çimento ve taş ile yapılmış yapı imha edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı,Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı. Hakurk'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaraların imha edildiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralar tespit edilmeye devam ediliyor. Son olarak 9 gözlü ve 1 uzun koridordan oluşan sığınak, fırın olarak kullanılan 2 gözlü çimento ve taş ile yapılmış yapı ve 20 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi.

Lojistik depo olarak kullanıldığı belirlenen bu sığınaklarda; 4 adet 60 mm.lik havan, 1 adet 82 mm.lik havan, 1 adet 14,5 mm sehpalı Doçka uçaksavar silahı, 72 adet RPG-7 roketatar ve havan başlığı, 1 adet 120 mm.lik havan döşemesi, patlamamış uçak mühimmatı, 1 fıçı Doçka mühimmatı, ayrıca 163 adet 18,5 mm.lik Doçka mühimmatı, 1 fıçı mayın, 350 adet el bombası (fünyesiz), 17 adet kullanıma hazır el bombası, 410 adet el bombası fünyesi, 10 adet elektrikli fünye, 3 Havan mühimmatı, 3 işaret fişeği, 14 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 200 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 150 adet 14 mm.lik Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 350 adet BKC makineli tüfek mühimmatı, 100 metre infilaklı fitil, 10 adet gaz maskesi (kullanılmamış), 28 adet gaz maskesi filtresi, 1 kg amonyum nitrat, 60 bidon benzin, çeşitli tipte 3 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzemeler, yaklaşık bir ton gıda malzemesi ile çok miktarda sığınak/barınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe Harekatı
  3. terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralar
  4. Terör operasyonları
  5. açıklama
  6. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • hakanhakan42 dk önce
    imha etmeyin gönderin öso ya yada ıraktaki türkmen kardeşlerimize. türkmen kardeşlerimizin kendini savunacak bi silahı dahi yok. hep bu yüzden o bölgede söz sahibi değiller.erbilde 400 bin nüfusa sahip Türkmenler azınlık görünüp seçime giremeyip sadece 5 vekil veriyorlar. güçlü olsunlar ki haklarını savunsunlar

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