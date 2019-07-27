0553 313 94 23

Pençe Harekatı'nda terör örgütünün silah ve mühimmatları imha edildi

Pençe-2 Harekatı'nda teröristlere ait bin 500 kilo amonyum nitratın da arasında bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:41
Pençe Harekatı'nda terör örgütünün silah ve mühimmatları imha edildi

Pençe-2 Harekatı kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve bin 500 kilo amonyum nitratın imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı kapsamında, komandoların, bir yer altı sığınağında, BKC makineli tüfek, AK 47 piyade tüfeği, büyük telsiz, el bombası, bin 142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 dolu AK 47 şarjörü, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesini ele geçirdiği kaydedildi.

Operasyonda ayrıca başka bir bölgede, yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış 30 çuval içinde bin 500 kilo amonyum nitratın bulunduğu aktarıldı.

Ele geçirilen mühimmatın ve amonyum nitrat çuvallarının imha edildiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:41
  1. Pençe-2 Harekatı
  2. silah
  3. mühimmat
  4. yaşam malzemesi
  5. amonyum nitratın
  6. AK 47 şarjörü
  7. Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü
  8. komandolar
  9. BKC makineli tüfek
  10. AK 47 piyade tüfeği
  11. büyük telsiz
  12. el bombası
  13. BKC mühimmatı
  14. 7
  15. 62 mm AK 47 mühimmatı
  16. M16 piyade tüfeği mühimmat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açık Kapı Projesi kapsamında 1 yılda 909 başvuru
    1. Açık Kapı Projesi kapsamında 1 yılda..
    2. Tatvan’da sokağa çıkma yasağı
    3. Beydeğirmeni’nde yatırım başlıyor
    4. KKTC’de ’’Batı Nil Virüsü’’ alarmı
    5. Gürpınar’da hasat zamanı
    6. Büyükçekmece festivalinde “Barış ve..
    7. Üniversite adaylarına 'Üni-Veri' hizmeti
    8. Beytüşşebaplı öğrenci Şırnak birincisi..
    9. İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik..
    10. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl..
    11. Domates yüklü kamyonetle otomobil..
    12. Otomobil tamirhaneye daldı: 2 yaralı
    13. Ege’ye devasa tema park geliyor
    14. Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye..
    15. YKS birincisi, Cerrahpaşa Tıp..
    16. Tarımın sektörünün sorunları..
    17. (Özel) Meme kanseri erkeklerde de..
    18. "Etnospor tecrübemizi beklenti olmadan..
    19. Sporculardan AVM’lerde gösteri
    20. F-35 şantajına Boeing resti
    21. Pençe Harekatı'nda terör örgütünün..
    22. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    23. Köpekler ve drone’la arama çalışmaları..
    24. (Özel) İstanbul’daki narkotik..
    25. (Özel) Gürcistan’da Borçalı Türkleri,..
    26. Op.Dr. Volkan Kahya: “Yaz aylarında..
    27. Meclis Başkanı acıya ortak oldu,..
    28. Bahçede alkol tüketme kavgası..
    29. İzmit sanatla buluşuyor
    30. Kocaeli’nin doğa sporları merkezi,..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz