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Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe 3 harekatında şehit düşen Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyü nüfusuna kayıtlı Veteriner Uzman Çavuş Yunuş Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:15
Pençe Harekatı şehidi Şahin, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe 3 harekatında şehit düşen Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyü nüfusuna kayıtlı Veteriner Uzman Çavuş Yunuş Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.


Irak’ın kuzeyinde devam eden ’Pençe-3’ harekatında, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Veteriner Uzman Çavuş Yunus Şahin’in cenaze töreni öğle namazını müteakip memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde gerçekleştirildi. Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin’in naaşı ilk olarak Eğlence Köyünde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Köy meydanına getirildi. Şehidin babası Nebi ve Annesi Şaziye ile kardeşleri metanetlerini koruyarak taziyeleri kabul etti.


Şehit Yunus Şahin’in naaşı, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.


Cenaze töreninde konuşan baba Nebi, terörü lanetleyerek, “3 evladım var ikisi oğlan bir tanesi kız. Bir oğlumu vatana şehit verdim gerekirse öbür evladımı da şehit vermeye hazırım. Bu hainlere Allah fırsat vermesin. Rabbimiz devletimize, milletimize, ordumuza yardım etsin, güç kuvvet versin” dedi.


Diğer yandan çevre köy ve ilçelerden gelen 4 şehit annesi de Uzman ÇavuşYunus Şahin’in annesi Şaziye Şahin’edestek için cenaze törenine katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:15
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