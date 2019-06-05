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Pençe harekatı nedir? Pençe harekatı son durum ne?

Pençe harekatı nedir? Pençe harekatı son durum ne? Pençe Harekatı son dakika gelişmesi güncel olarak takip ediliyor. Pençe Harekatı nedir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. İşte ayrıntılarıyla Pençe harekatı nedir sorusunun yanıtı ve harekatla ilgili son gelişmeler...

05 Haziran 2019 Çarşamba 21:37
Pençe harekatı nedir? Pençe harekatı son durum ne?

Pençe harekatı nedir? Pençe harekatı son durum ne? Pençe Harekatı son dakika gelişmesi güncel olarak takip ediliyor. Pençe Harekatı nedir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. İşte ayrıntılarıyla Pençe harekatı nedir sorusunun yanıtı ve harekatla ilgili son gelişmeler...

Pençe harekatı nedir?

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40'a çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

“Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.”

Pençe harekatı son durum ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır." dedi. Bahçeli ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili, "Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 21:37
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