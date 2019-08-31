Pençe-3 Harekatı’nda çoklu el yapımı patlayıcı imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında çoklu el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında çoklu el yapımı patlayıcı imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-3 Harekatı kapsamında tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği belirtildi. Paylaşımda, “Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekatı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi” denildi.

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