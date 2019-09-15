Pençe-3 Harekatı’nda 4 EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı’nda 4 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.15 Eylül 2019 Pazar 11:04
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı’nda 4 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı’nda ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi’’ denildi.
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