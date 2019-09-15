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Pençe-3 Harekatı’nda 4 EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı’nda 4 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

15 Eylül 2019 Pazar 11:04
Pençe-3 Harekatı’nda 4 EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı’nda 4 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı’nda ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi’’ denildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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