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Spor

Penaltıyı kaçırınca göz yaşlarına boğuldu

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor futbolcular, Mehmet Uslu’nun kaçırdığı penaltı atışı sonrasında kahroldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 00:50:00 -
Penaltıyı kaçırınca göz yaşlarına boğuldu

Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyen TFF 1. Lig Play-Off finalinde normal sürenin 1-1 berabere bitmesinin ardından uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Mehmet Uslu’nun penaltıyı kaçırmasının ardından Adana Demirsporlu futbolcular yıkıldı.

Penaltıyı kaçıran Mehmet Uslu’yu teknik diretör Cüneyt Dumlupınar teselli etti.

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