Pembe salata nasıl yapılır?
Pembe bulgur salatası tarifi | Rengiyle iştah açan bir salata arayanlar pembe salata olup olmadığını araştırıyor. Peki, pembe salata nasıl yapılır? | Pembe salata gerekli malzemeler
Pembe salata yapılışı | Hem akşam yeğinini yanına hem de ikram tabaklarına çok yakışan bir salata tarifiyle karşınızdayız.
Pembe salata tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağından bir parmak eksik şalgam suyu
- 5-6 adet kornişon turşu
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet nane
- Yarım demet dereotu
- Tuz
- Sumak
- Zeytinyağı
Pembe salata nasıl yapılır?
İnce bir bulguru derin bir kaseye alın.
Şalgamı ısıtın ve bulgurun üzerine dökün.
Bulgurun üzerini kapatın ve demlenmeye bırakın.
Kornişon salatalık ve yeşillikleri doğrayın.
Bulgur şalgamı çekince tüm malzemeleri karıştırın.
Afiyet olsun.