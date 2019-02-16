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Pembe kodla bebekler güvende

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulamaya konulan "Pembe Kod" ile hem bebeklerin karışma ihtimali, hemde kaçırılma ihtimali ortadan kaldırıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:40
Pembe kodla bebekler güvende

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulamaya konulan "Pembe Kod" ile hem bebeklerin karışma ihtimali, hemde kaçırılma ihtimali ortadan kaldırıldı.


Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Rönesans İşletme Hizmetlerince sunulan hizmetler kapsamında uygulanan üstün teknolojilerden biri olan Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri (RFID), zaman zaman karşılaşılan bebek karışması ya da kaçırılması olasılığı tamamen ortadan kaldırıldı. Pembe kod adı verilen hem anne hem bebeğe takılan çipli bileklikler sayesinde, olası bir kaçırılma durumunda hareket sensörleri devreye girerek alarm çalıyor, servis kapıları otomatik kilitleniyor. Ardından güvenlik birimine anında acil kodlu mesaj gidiyor. Canlıların yanı sıra cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden radyo dalgaları ile tanınmasına ve izlenmesine imkan veren bu RFID teknolojisi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde doğan bebekleri güven altına alıyor.



"Alarm çalıyor, servis kapıları kilitleniyor"


Hem anne hem bebeğe takılan çipli bileklikler sayesinde, olası bir kaçırılma durumunda hareket sensörlerinin devreye girdiğini belirten Başhekim Yardımcısı Diş Tabibi Mustafa Karabulut, "Alarm çalıyor, servis kapıları kilitleniyor, güvenlik birimine anında acil kodlu mesaj gidiyor. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından ’Kamu-Özel İşbirliği’ (PPP) modeli ile hizmet veren Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulanan üstün teknoloji sadece tedavi süreçlerinde değil aynı zamanda hastanenin diğer tüm süreçlerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Bu teknolojilerden biri olan RFID eskiden çokça karşılaşılan bebek karışması ya da kaçırılması olasılığını ortadan kaldırıyor. Canlıların yanı sıra cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden radyo dalgaları ile tanınmasına ve izlenmesine imkan veren RFID teknolojisi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde hastanede dünyaya gelen bebekleri güven altına alıyor. ’Pembe Kod’ alarmı ile güvenliğin ve pembe kod ekibinin anında harekete geçirilip, bebek kaçırılma olayı çok kısa sürede engellenerek, bebek ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edilebiliyor” dedi.



"Anne-bebek eşleşmesi sağlanıyor"


RFID uygulamaları kapsamında kurulan sistemler vasıtasıyla, doğru anne-bebek eşleşmesinin sağlandığını ifade eden Karabulut, "Temelinde bebek güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan pembe kodun anlık ve hataya mahal vermeyecek şekilde uygulanabilmesi için RFID uygulamaları kapsamında kurulan sistemler vasıtasıyla, doğru anne-bebek eşleşmesi de sağlanıyor. Bebeğin bilekliği çıkarıldığında alarm oluşturulması, bebeğin odasından çıkarılması ya da bebeğin hastane içerisindeki herhangi bir alana transferi sonrası odasına zamanında dönmemesi gibi oluşabilecek tüm durumlar yine bu teknoloji sayesinde kontrol altında tutuluyor. Aksi bir durumda güvenlik önlemleri devreye giriyor. Aynı zamanda kurulan bu altyapı ile anne ve bebeğe takılan aktif veri taşıyıcılar sayesinde gerçek zamanlı olarak konum takibi yapılabiliyor. Anne, bileğine takılmış olan aktif veri taşıyıcısının üzerinde bulunan buton aracılığıyla hastanenin odalardan bağımsız her yerinde yardım çağrısı da yapabiliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:40
  1. doğa

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