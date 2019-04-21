Peluş oyuncakları temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Çocuklu evlerin olmazsa olmaz eşyalarının başında gelir; peluş oyuncaklar. Bu oyuncaklar kimi zaman uyku kimi zaman yemek arkadaşı olur, çocukların. Yerlerde sürünen, üstleri başları süt ve yemek lekesi olan bu peluş oyuncakları yıkamak ise bir hayli zahmetlidir.

İşte, peluş oyuncaklardan leke çıkarmanın en kolay yöntemi:

Öncelikle temizleyeceğiniz pelüş oyuncağın içerisinde elektronik aksam olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Ses çıkaran, konuşan pelüş bebekler yıkandığında hem mekanizmalarına hem de çamaşır makinelerine zarar verir.

Şayet oyuncağın içindeki teller ve pil yuvaları yıkanmaya uygun olarak tasarlanmış ve dışarıya çıkarıla biliniyorsa gönül rahatlığıyla bu ürünleri yıkayabilirsiniz.

Çocuğunuzun en yakın arkadaşı peluşlarda meydana gelen lekeler genellikle oyuncağın içine kadar işler. Bu nedenle bebeği makineye atmada önce bir parça leke çıkarıcı damlattığınız suda bekletmeniz son derece yararlı olacaktır. Dilerseniz beyaz sirke ve karbonat ile hazırladığınız ılık suda oyuncağı bekletebilirsiniz.

Peluş oyuncağı makineye atmadan önce bir fileye ya da yastık kılıfının içerisine geçirin.

Peluş oyuncakları 30 derecede yıkayabilirsiniz.

Oyuncakların durulanması son derece önemli. Bu nedenle makinenizde ekstra durulama özelliği var ise onu tercih edebilirsiniz.

Peluş oyuncakları yıkamak kadar doğru şekilde kurutmak da önemli. Çünkü oyuncaklar yıkandıklarında formlarını kaybeder ve eski hallerine dönmeleri için doğru atımların atılması gerekir.

Makineden çıkardığınız peluş oyuncakların iyice suyunun süzüldüğünü fark ettiğinizde doğrudan güneş ışığında kurutabilirsiniz.

Arzu ederseniz saç kurutma makinesi ile peluşları kurutmanız mümkün.

Evinizde çamaşır kurutma makinesi var ise hassas ayarda oyuncakları gönül rahatlığıyla kurutabilirsiniz.

Peluş oyuncaklar içlerindeki mekanizma nedeniyle makinede yıkamaya elverişli değilse;

Oyuncakları sirkeli su ile silebilirsiniz.

Karbonat ve birkaç damla su ile hazırladığınız macunu ise bir diş fırçası yardımıyla lekeli bölgeye uygulamanız mümkün. Elbette, sonrasında nemli bir bez ile bölgeyi durulamanızda yarar var.