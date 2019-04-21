0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Peluş oyuncakları temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı

İşte, minik yaramazların leke içinde bıraktıkları pelüş oyuncakları yıpratmadan temizlemenin püf noktası…

21 Nisan 2019 Pazar 14:51
Peluş oyuncakları temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Çocuklu evlerin olmazsa olmaz eşyalarının başında gelir; peluş oyuncaklar. Bu oyuncaklar kimi zaman uyku kimi zaman yemek arkadaşı olur, çocukların. Yerlerde sürünen, üstleri başları süt ve yemek lekesi olan bu peluş oyuncakları yıkamak ise bir hayli zahmetlidir.

İşte, peluş oyuncaklardan leke çıkarmanın en kolay yöntemi:

Öncelikle temizleyeceğiniz pelüş oyuncağın içerisinde elektronik aksam olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Ses çıkaran, konuşan pelüş bebekler yıkandığında hem mekanizmalarına hem de çamaşır makinelerine zarar verir.

Şayet oyuncağın içindeki teller ve pil yuvaları yıkanmaya uygun olarak tasarlanmış ve dışarıya çıkarıla biliniyorsa gönül rahatlığıyla bu ürünleri yıkayabilirsiniz.

Çocuğunuzun en yakın arkadaşı peluşlarda meydana gelen lekeler genellikle oyuncağın içine kadar işler. Bu nedenle bebeği makineye atmada önce bir parça leke çıkarıcı damlattığınız suda bekletmeniz son derece yararlı olacaktır. Dilerseniz beyaz sirke ve karbonat ile hazırladığınız ılık suda oyuncağı bekletebilirsiniz.

Peluş oyuncağı makineye atmadan önce bir fileye ya da yastık kılıfının içerisine geçirin.

Peluş oyuncakları 30 derecede yıkayabilirsiniz.

Oyuncakların durulanması son derece önemli. Bu nedenle makinenizde ekstra durulama özelliği var ise onu tercih edebilirsiniz.

Peluş oyuncakları yıkamak kadar doğru şekilde kurutmak da önemli. Çünkü oyuncaklar yıkandıklarında formlarını kaybeder ve eski hallerine dönmeleri için doğru atımların atılması gerekir.

Makineden çıkardığınız peluş oyuncakların iyice suyunun süzüldüğünü fark ettiğinizde doğrudan güneş ışığında kurutabilirsiniz.

Arzu ederseniz saç kurutma makinesi ile peluşları kurutmanız mümkün.

Evinizde çamaşır kurutma makinesi var ise hassas ayarda oyuncakları gönül rahatlığıyla kurutabilirsiniz.

Peluş oyuncaklar içlerindeki mekanizma nedeniyle makinede yıkamaya elverişli değilse;

Oyuncakları sirkeli su ile silebilirsiniz.

Karbonat ve birkaç damla su ile hazırladığınız macunu ise bir diş fırçası yardımıyla lekeli bölgeye uygulamanız mümkün. Elbette, sonrasında nemli bir bez ile bölgeyi durulamanızda yarar var.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. Kılıçdaroğlu'na saldırı
    3. 2,85 gramlık yumurta şaşırttı
    4. Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın ismi..
    5. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    6. Cesur kedi, köpek çetesini böyle..
    7. Teleferikte Nisan karı kuyruğu
    8. Türkiye-Irak sınır hattındaki terör..
    9. Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar,..
    10. Sri Lanka'daki saldırıda hayatını..
    11. Derekapı boğa güreşleri nefes kesti
    12. Peluş oyuncakları temizlemek hiç bu..
    13. Valilikten Kılıçdaroğlu açıklaması!
    14. GÜNCELLEME- Kılıçdaroğlu'na saldırı
    15. Larin tansiyonu yükseltti! MLS flaş..
    16. Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır
    17. Her şey bir anda oldu! Deniz renk..
    18. Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuna..
    19. Vali Yazıcı, "Çocuklar bizim aydınlık..
    20. Başkan Orkan durmuyor
    21. Ankara Valiliği: "(Kılıçdaroğlu'na..
    22. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun..
    23. İstanbul'da tenis şöleni
    24. İmamoğlu'dan takiyede yeni perde:..
    25. Şanlıurfa U-13 Gençler Ligi
    26. Yeşilboğaz: "Akdeniz’de insanca yaşam..
    27. Trump Sri Lanka'daki saldırılara..
    28. ATB, Akdeniz’de ISO-10002’nin sahibi..
    29. Giresunspor iç sahada istediğini alamadı
    30. Didim’de kutsal yol yürüyüşünde doğa..
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...