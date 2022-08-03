Pelosi’nin Tayvan ziyaretine Çin’in müttefiklerinden kınama

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu tarafından verilen bilgilere göre, Rusya, İran, Suriye, Pakistan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Venezüela, Filistin ve Nikaragua dahil birçok ülkenin dışişleri bakanları açıklama yaparak, Pelosi’nin girişimini şiddetle kınadı ve Tek Çin politikasını desteklediklerini yineledi.

Çin ile sıkı bağları bulunan ülkelerden kınıma açıklamaları geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’nın Pelosi’nin Tayvan ziyaretini açık bir provokasyon olarak gördüğü bildirildi. Açıklamada, Tayvan meselesinin tamamen Çin’in içişleri olduğuna, Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için Taiwan sorununda gerekli önlemleri alma hakkına sahip olduğuna işaret edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, bütün ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesinin, Birleşmiş Milletler Şartı’nın en temel ilkelerinden biri olduğu belirtildi. ABD’ye Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olarak, diğer ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar veren girişimlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada, İran’ın Tek Çin ilkesinde ısrar ettiği vurgulandı.

Katil Beşar Esat yönetimindeki rejime bağlı Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Pelosi’nin Tayvan bölgesini ziyaret etmesi şiddetle kınandı. Açıklamada, bunun uluslararası hukuka aykırı olan düşmanca bir girişim ve ABD’nin Asya-Pasifik bölgesi ve dünyanın diğer bölgelerinde sürekli gerginlik yaratma amaçlı sorumsuzca bir eylemi olduğu gibi, bu gezinin dünya barışı ve huzuruna ciddi tehdit oluşturduğu ve zaten kırılgan olan küresel duruma yeni istikrarsızlık getirdiği ifade edildi.

Filistin tarafından aynı gün yapılan açıklamada, Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğünü daima destekleyerek, Tek Çin politikasına saygı gösterildiği belirtildi. Filistin, Tek Çin ilkesine aykırı tüm girişimlerin durdurulması çağrısında bulunurken, Çin’in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını savunma hakkını teyit etti.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres yaptığı açıklamada, Pelosi’nin Çin’in Tayvan bölgesine yaptığı ziyareti şiddetle kınadıklarını belirtti. Colindres ayrıca, Nikaragua hükümetinin, Çin hükümeti ve halkının Tayvan sorunundaki tutumu ve açıklamalarının yanı sıra, Çin’in egemenliği ile toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmasını tamamen desteklediğine dikkat çekti.