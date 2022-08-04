  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan dünya gündemini altüst edecek petrol kararı

Yediiklim Yayınevi'nden KPSS açıklaması

Rusya'dan Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik anlaşma açıklaması

Bahçeli'den flaş KPSS çağrısı: 20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli!

Ayçiçek yağı fiyatlarını etkileyecek gelişme! O ülkedeki ayçiçek tohumlarını çaldılar

Çin'den yürekleri ağza getiren açıklama! ‘Tüm hedefler vuruldu’

'Çıplak semazen'de skandal karar! Ne bu şimdi? Valilik "soruşturulsun" dedi, mahkeme "olmaz" dedi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Yanlış anladığı sorudan 50 bin TL kazandı

Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorlar! Türk öğenciler Gökdoğan'ı tasarladılar... Elon Musk müjdesini de verdiler

Başkan Ali Erbaş saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti: Biz kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz
Dünya Pelosi'nin ayak bastığı yer karışıyor! Şimdi de o ülkede
Dünya

Pelosi'nin ayak bastığı yer karışıyor! Şimdi de o ülkede

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi beraberindeki kongre heyetiyle, Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:46:00 -
Pelosi'nin ayak bastığı yer karışıyor! Şimdi de o ülkede

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD-Çin arasında gerilime neden olan Tayvan ziyaretinin ardından Güney Kore'ye gelmişti. Pelosi, ziyareti çerçevesinde Güney Kore-Kuzey Kore sınırı olan Kore Tarafsız Bölgesi’ni ziyaret etti.

Pelosi kongre heyetinin Güney Kore ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kore'de ABD Kuvvetlerinin Kore Komutanı General Paul LaCamera liderliğindeki ABD kahramanlarıyla etkileşimde bulunmak bir ayrıcalıktı. Askerden Arındırılmış Bölge/Ortak Güvenlik Bölgesi (DMZ/JSA) ve Osan Hava Üssü'ne yaptığımız ziyaretlerde, Kore Yarımadası’nda demokrasi nöbetçileri olarak görev yapan askerlerimizin vatansever hizmetleri için kongreye ve ülkeye şükranlarımızı ilettik" dedi.

Devlet başkanı ile görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un tatilde olması nedeniyle yüz yüze görüşme gerçekleştiremeyen Pelosi, Devlet Başkanı Yoon ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Pelosi, "Heyet, Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir telefon görüşmesi yapmaktan memnuniyet duydu. Görüşmede Başkan'a Kore'nin 28 bin ABD askeri ve ailelerine gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ettik. Her üye, Başkan ile sohbet ederek, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i ilerletmek için devam eden işbirliği alanlarını vurguladı" dedi.

Pelosi, "Kongre heyeti ziyaretimize devam ederken, bölgedeki ortaklıklarımızı güçlendirmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i ilerletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tayvan ziyareti olay olmuştu

Asya ziyaretine 1 Ağustos’ta Singapur’dan başlayan Pelosi, Malezya’nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte 2 Ağustos’ta Tayvan’ın başkenti Taipei’ye gelmişti. Pelosi’yi Songshan Havaalanı'nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei’de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi, Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmiş, Ying, Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan’dan ayrılmıştı.

Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD'li yetkili olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HACI

Amerika kaşınıyor sonu hiç iyi değil. Rusya ve Çin bir olursa amerikayı perişan ederler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23