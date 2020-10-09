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Dünya Pelosi'den Trump'ı zora sokacak hamle
Dünya

Pelosi'den Trump'ı zora sokacak hamle

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar vermek için de Demokratlar komisyon kurmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:58:00 -
Pelosi'den Trump'ı zora sokacak hamle

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün yaptığı basın toplantısında, Trump'a Kovid-19 teşhisi konulması ile gündeme gelen Anayasa'nın 25. ek maddesine ilişkin bir soruyu cevapladı.

Maddeyi devreye sokup sokmayacaklarına dair net bir yanıt vermekten kaçınan Pelosi, "Yarın buraya gelin. 25. ek madde konusunda konuşacağız." dedi.

Nancy Pelosi, "Trump'ın en son ne zaman test sonucunun 'negatif' çıktığını bilmiyoruz. Neden Beyaz Saray ülke için bu kadar önemli olan bu konuda açıklama yapmıyor?" diyerek eleştirdi.

Basın toplantısının ardından Pelosi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise, Pelosi ve Demokrat Maryland Vekili Jamie Raskin'in yarınki basın toplantısında, Trump'ın görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyonun kurulmasına yönelik tasarıyı duyuracakları belirtildi.

Başkanın Anayasanın 25. ek maddesinde belirtilen göreve uygunluk kriterlerini yerine getirip getiremediğini belirleyecek bir komisyon kurulmasına yönelik Raskin'in 2017'de sunduğu yasa taslağıyla benzerlik göstermesi bekleniyor.

Başkanın görevini sürdüremeyecek duruma gelmesi halinde yapılacakları belirleyen Anayasanın 25. ek maddesinde, "Başkan Yardımcısı, Başkanın kabinesinin çoğunluğu ya da Kongrenin bir organı, Başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu bildirebilir." ifadesi yer alıyor.

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