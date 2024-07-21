  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pelosi ve Clinton'dan Biden açıklaması
Dünya

Pelosi ve Clinton'dan Biden açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-21 23:37:00 -
Pelosi ve Clinton'dan Biden açıklaması

ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD eski Başkanı Bill Clinton'dan Biden açıklaması.

ABD eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yaptığı açıklamada, “Başkan Joe Biden, ülkemizi her zaman ilk sıraya koyan vatansever bir Amerikalıdır. Bıraktığı vizyon, değerler ve liderlik mirası onu Amerikan tarihinin en önemli Başkanlarından biri yapmaktadır. Amerika'nın vaatlerine her zaman inandığı ve insanlara kendilerini gerçekleştirme fırsatı verdiği için Başkan Biden'a sevgi ve şükranlarımızla. Tanrı Amerika'yı Joe Biden'ın büyüklüğü ve iyiliği ile kutsamıştır” dedi.

Pelosi, televizyonda Biden-Trump arasında yapılan tartışma programının ardından Biden’a çekilmesi yönünde tavsiye verenlerden biriydi.

CLINTON: HARRIS’İ DESTEKLEYECEĞİZ

ABD eski Başkanı Bill Clinton, ABD Başkanı Biden’ın aday gösterdiği mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek vereceğini belirtti. Clinton, “Biden, olağanüstü hizmet kariyerini Amerika'yı benzeri görülmemiş bir salgından kurtaran, milyonlarca yeni istihdam yaratan, yıpranmış bir ekonomiyi yeniden inşa eden, demokrasimizi güçlendiren ve dünyadaki itibarımızı yeniden kazandıran bir Başkanlık ile tamamladı. Başkan Yardımcısı Harris'i destekleme konusunda Başkan'a katılmaktan onur duyuyoruz ve kendisini desteklemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Moruk Biden pes etmiyor! En yakınındaki isim açıkladı
Moruk Biden pes etmiyor! En yakınındaki isim açıkladı

Dünya

Moruk Biden pes etmiyor! En yakınındaki isim açıkladı

Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı
Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı

Dünya

Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı

Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı
Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı

Dünya

Moruk Biden'ın kafa gitmiş! Eşini de karıştırdı

Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama! Daha kolay olacak
Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama! Daha kolay olacak

Dünya

Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama! Daha kolay olacak

Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada
Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada

Dünya

Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada

Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada
Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada

Dünya

Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada

{relation id:1870880 slug:'moruk-bidenin-kafa-gitmis-esini-de-karistirdi'}

{relation id:1870880 slug:'moruk-bidenin-kafa-gitmis-esini-de-karistirdi'}

{relation id:1870860 slug:'moruk-biden-pes-etmiyor-en-yakinindaki-isim-acikladi'}

{relation id:1870860 slug:'moruk-biden-pes-etmiyor-en-yakinindaki-isim-acikladi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23