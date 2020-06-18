Pellegrini’den Fenerbahçe açıklaması

Jesus Martinez, Fenerbahçe ile yapılan görüşmeleri anlattı ve son günlerde çıkan Betis iddialarını yanıtladı:

"En iyisine pellegrını karar verecek"

Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek.



Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok.

"Fenerbahçe'nin teklifi var"

Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok.

Pellegrini başına geçeceği kulüp ile ilgili birçok şeyi değerlendirecek. Proje bazlı çalışan bir teknik adam ve bir kulüp teklif yaptığında, gerçekten ne yapmak istediklerini söylemek istiyor. Takımın hedeflerini ve birçok şeyi inceliyor. Bu kolay bir iş değil. Avrupa'ya gelebildiğinde, oturacağız ve analiz edeceğiz her şeyi.

Pellegrini, 28 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımdan sözleşmesi feshedilerek gönderildi, o da West Ham oldu. Takımın durumu iyi değildi ve beklenen oldu, yollar ayrıldı. Futbolda böyle şeyler oluyor.

Ali Koç ne demişti?

"Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık. Bir hocayı çok arzuladık, takımı iyi inceledi ama EURO 2000'nin ertelenmesi nedeniyle, neredeyse sonuçlandıracağımız görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldık. Arzum, 8 haftalık sürede hocanın gelmesi ve planlama yapması ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonuna gelebiliyor."