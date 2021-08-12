Pelkas'tan kötü haber
Fenerbahçe, Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sabah antrenmanda omuzunun çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Pelkas, Sarı Lacivertliler'in ligdekiki ilk maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sabah antrenmanda omuzunun çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Pelkas, Sarı Lacivertliler'in ligdekiki ilk maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
27 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı ligin ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.