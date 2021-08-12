  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK'ya bir darbe daha! MSB duyurdu
Sokak köpeğini öldüresiye döven adamın cezası belli oldu
Pelkas'tan kötü haber
Prof. Ünal: Aşıyla korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz
Spor Pelkas'tan kötü haber
Spor

Pelkas'tan kötü haber

Fenerbahçe, Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sabah antrenmanda omuzunun çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Pelkas, Sarı Lacivertliler'in ligdekiki ilk maçında forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:30:00 -
Pelkas'tan kötü haber

Fenerbahçe, Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas'ın sabah antrenmanda omuzunun çıktığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Pelkas, Sarı Lacivertliler'in ligdekiki ilk maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
27 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı ligin ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay