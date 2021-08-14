  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Aşılar hızlı geliştirildi" eleştirisine Mehmet Ceyhan'dan ilginç cevap: Pandemi bittikten sonra...

Son dakika! Fitch Türkiye kararını duyurdu

Altındağ'daki provokasyonda yüzü kanlar içinde kalan Suriyeli kız çocuğu: Beni öldürmeyin!

Görenleri heyecanlandırdı! Altyapı çalışmasında dev küp çıktı

Bu ne yüzsüzlük! Meral Akşener önce sessiz kaldı sonra başını örtüp taziyede bulundu

Küreselciler başımıza şimdi de 'iklim karantinası' çıkardı! Bakın ne adım atacaklar

Köpekler kalıcı hasar bıraktı! 55 yaşındaki kadın ölümle burun buruna geldi

Flaş Afganistan açıklaması: Kontrolden çıktı

Altındağ’daki ırkçı saldırının tıpa tıp benzeri 1972’de Rotterdam’da Türklere yönelik yapılmış!

ABD duyurdu: Saldırı olursa karşılık verilecek!
İzmir'den kötü haber! Yangın başladı
Kanada'dan Afgan göçmen kararı
Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı
6 göçmen kurtarıldı
Spor Pelkas'ın yerine oynayacak isim belli oldu
Spor

Pelkas'ın yerine oynayacak isim belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, Pelkas'ın yokluğunda orta sahadaki eksikliği İrfan Can ile doldurmak istediği öğrenildi. Ayrıca iki gündür idmanlara çıkamayan Valencia'nın da Adana Demirspor karşısında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 10:46:00 -
Pelkas'ın yerine oynayacak isim belli oldu

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu. Yunan oyuncunun yerine formayı İrfan Can Kahveci alacak.

Yunan oyuncu, “Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim” dedi.

Teknik direktör Vitor Pereira, Pelkas’ın yerine büyük olasılıkla İrfan Can’a şans verecek.

Adalesindeki ağrılar nedeniyle 2 gündür idmana çıkmayan Enner Valencia da Adana Demirspor maçında riske edilmeyecek. Bu oyuncunun yerine ise Serdar Dursun’un forma giymesi bekleniyor. (Spor Arena)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay