Pelkas'ın yerine oynayacak isim belli oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, Pelkas'ın yokluğunda orta sahadaki eksikliği İrfan Can ile doldurmak istediği öğrenildi. Ayrıca iki gündür idmanlara çıkamayan Valencia'nın da Adana Demirspor karşısında riske edilmeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu. Yunan oyuncunun yerine formayı İrfan Can Kahveci alacak.
Yunan oyuncu, “Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim” dedi.
Teknik direktör Vitor Pereira, Pelkas’ın yerine büyük olasılıkla İrfan Can’a şans verecek.
Adalesindeki ağrılar nedeniyle 2 gündür idmana çıkmayan Enner Valencia da Adana Demirspor maçında riske edilmeyecek. Bu oyuncunun yerine ise Serdar Dursun’un forma giymesi bekleniyor. (Spor Arena)