Pelkas için teklif yükselttiler
Fransa Lig 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye başvurdu. Lyon'un teklifini arttırdığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon başında PAOK'tan Fenerbahçe'ye 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Dimitrios Pelkas, sarı lacivertlilerde gösterdiği performans sonrası Avrupa'da önemli takımların transfer listesine girmeyi başardı.
Sezon başında Erol Bulut'un önerisi sonrası Emre Belözoğlu vasıtasıyla Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Dimitrios Pelkas, takımının kritik maçlarında attığı goller ve asistlerle ön plana çıkmıştı.
Lyon teklif yükseltti!
Fransa Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'un, yıldız futbolcu Pelkas için kulübün kapısını çaldığı aktarılmıştı. Fransız ekibinin yetkililerinin ilk etapta Fenerbahçe'ye 6 milyon euroluk bonservis önerisinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Bu teklifi reddeden Fenerbahçe yönetimine Lyon'dan yeni bir cevap geldi. Fransız kulübü, Dimitrios Pelkas için fiyat artırımına gitti ve Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euroluk yeni teklifini iletti.
Fenerbahçe en az 10 milyon euro istiyor
Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, Pelkas için kararını verdi. Sarı lacivertliler, Pelkas'ı 10 milyon eurodan aşağıya satmaya yanaşmıyor.
Yüzde 20'si PAOK'un!
Öte yandan Fenerbahçe, PAOK ile yaptığı kontratta, oyuncunun bir sonraki satışından %20'lik payı Yunan kulübüne vereceğine dair maddeyi imzalamıştı.