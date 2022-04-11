Pelin Batu 'tehdit ediliyorum' dedi! Eşinden Hristiyanlıkla ilgili şoke eden sözler!

2018 yılında Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Macit Bitargil ile dünya evine giren Pelin Batu, eşi tarafından tehdit edildiğini iddia ederek boşanma davası açtı.

4 yıl önce Roma'da Bitargil ile evlenen Pelin Batu, bir süre sonra çocuğunu dünyaya getirdi. Geçtiğimiz aylarda ikili arasında anlaşmazlıklar başlarken, Dr. Bitargil'in şiddetine uğradığını iddia eden Batu, evini ayırma kararı aldı.

Çocukları için yeniden birleştiler

Çocukları için birleşme kararı alan Batu ve Bitargil, yeniden bir araya gelince de anlaşmazlık yaşadı. Batu'nun iddiasına göre, Mecit Bitargil çocuğunun yanında kendisine şiddet uygulamaya başladı.

Yaşadıklarına dayanamayan Batu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşini ihbar etti.

Batu, boşanma sürecine girdiği eşiyle çocuğunu bir araya getirmek için buluştukları 17 Mart günü eşinin kendisine, 'Madem boşanmak istiyorsun çık git." dediğini aktardı.

Pelin Batu, eşinin, çocuğu için şu şoke eden ifadeleri kullandığını söyledi:

En eski Hristiyan soyundan 30 tane adam var. Bu çocuk son temsilci. Sana bırakamam.

Batu ve Bitargil çiftinin erkek çocukları 3 yaşında