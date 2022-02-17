Pelin Batu, Amerika’ya gidip boyunun ölçüsünü aldı! Türkiye düşmanlığı yapan Batı hayranlarına ders!

Doktor eşinin görevi dolayısıyla yaklaşık 1 yıl Amerika'da yaşayıp İstanbul'a geri dönen Pelin Batu, "Orada ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var" dedi.

"Ailece HDP’ye oy verdik”

7 Haziran 2015 seçimlerinin hemen ardından Nokta Dergisi’ne konuşan CHP’li gazeteci Pelin Batu, “Nişantaşı, neden HDP’ye oy verdi?” sorusuna “Dedem de babam da CHP milletvekiliydi. Sola en yakın olan partilere oy vermişizdir hep. Şimdi ben de dahil tüm ailem HDP'ye oy verdik. HDP'nin güçlü bir şekilde Meclis'e girmesi barış sürecinin ciddi bir şekilde devam edeceği anlamına geliyor." şeklinde cevap vermişti.

Açıklamaları Türkiye’deki Batı hayranlarına ders niteliğinde

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye oy verdiğini söyleyen Pelin Batu, Amerika’ya gitti ve boyunun ölçüsünü alarak Türkiye’ye döndü. Türkiye’deki Batı hayranlarına ders niteliğinde konuşan Pelin Batu, Amerika’daki sağlık sistemini eleştirdi.

"İstanbul’u çok özledik”

Gazetecilerle sohbet eden Pelin Batu, Amerika'dayken büyük bir özlem yaşadığını vurgulayarak "Eşim doktor olduğu için gitmiştik. 1 sene araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu süreci uzatabilirdik ama pandemide yalnız olmak çok zor geldi bize. En zoru o. Gelmek isteseniz 22 saat sürüyor yol. Direkt uçak olmayan bir yer Florida." diye konuştu.

"Amerika’da ‘paranız yoksa ölün’ durumu var”

Yurt dışındaki yaşamlarından da bahseden Batu, Amerika'daki sağlık sistemine değindi. İnsanların bazılarının samimi olduğunu ancak bireysel olmak zorunda olduklarını belirten Batu, şunları söyledi:

"Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor.

"Türkiye’de böyle değil”

Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor."

"Sıla hasreti çektik”

Kelebek'ten Behlül Aydın'ın haberine göre sıla hasreti çektiğini de söyleyen Batu, "Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim, onun kayıp hissi de bana ağır geliyor." ifadelerini kullandı.





