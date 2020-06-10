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Yerel

Pelikan ve leylekler Boğazköy Barajı’nı mesken tutu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde göç eden pelikan ve leyleklerin uğrak yeri haline gelen Boğazköy Barajı, yeni konuklarına ev sahipliği yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:29:36 -
Pelikan ve leylekler Boğazköy Barajı’nı mesken tutu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde göç eden pelikan ve leyleklerin uğrak yeri haline gelen Boğazköy Barajı, yeni konuklarına ev sahipliği yapıyor.


Bursa’yı mesken tutan kuşlar kuş fotoğrafçılarının da dikkatini çekiyor. Gölde renkli görüntüler oluşturan pelikanlar ve leylekler burada bir süre dinlendikten sonra göç yolculuklarına devam ediyor.


Leyleklerin mesken tuttuğu Boğazköy Barajı’na değişik türden kuşların gelmeye devam ettiğini belirten uzmanlar, son birkaç yıldır da pelikanların sayısının gittikçe arttığını belirtiyor. Bazen toplu bir şekilde bulunan pelikanlar bazen de ayrı ayrı noktalarda duruyor. Barajda suyun tadını çıkaran pelikanlar kameralara da adeta poz veriyor.

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