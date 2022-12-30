Pele'nin ölümü yasa boğdu! Yıldız isimler mesaj paylaştı

Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Albert Einstein hastanesinde tedavi gören Pele, kolon kanserinden yaşamını kaybetti.

Mesaj yağdı

Pele'nin ölümü futbol dünyasının yıldızlarını yasa boğdu. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Neymar ve Brezilyalı Ronaldo'dan art arda mesajlar geldi.

İşte yıldızlardan gelen mesajlar:

Ronaldo Nazario: Futbolun kralı aramızdan ayrıldı ama mirası asla unutulmayacak! Huzur içinde uyu KRAL!

Cristiano Ronaldo: Tüm Brezilya'ya ve özellikle ailesine derin başsağlığı diliyorum. Ebedi Kral Pele'ye sadece bir 'hoşça kal' tüm futbol dünyasının şu anda kucakladığı acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek!

Kylian Mbappe : Hatıran sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele

Neymar: Pele'den önce 10 sadece bir sayıydı. Bu cümleyi bir yerde, hayatımın bir noktasında okumuştum. Ama bu güzel cümle eksik. Pele'den önce futbol sadece bir spordu diyebilirim. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele SONSUZA KADAR!!