Pele öldü, ortalık karıştı! Büyük kavga...

100 milyon dolarlık serveti bulunan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin ailesinde miras tartışması yaşandı.

1 yıldan uzun süredir hastanede kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılamayan Pele'nin daha cenazesi yapılmadan aile üyelerinin arasında miras kavgası çıktı.

3 Dünya Kupası bulunan futbol dünyasının efsanesi Pele'nin servetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu belirlendi.

Üç eşinden olan çocukları ve Pele'nin evlat olarak kabul etmediği kızları ile aileleri mirastan pay alabilmek için mücaele içine girdi. Pele'nin evlilik dışında olan bu 2 kız çocuğu mirastan hak talep ediyor.

Mirasın büyük kısmı 5 çocuğa dağıtılacak

Brezilya basını, Pele'nin mirasının büyük kısmının ilk iki evliliğinden olan 5 çocuğu arasında bölüştürüleceğini yazdı.