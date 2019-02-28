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Pekyatırmacı’dan esnaf ziyareti

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Oto Parçacılar bünyesinde bulunan Perşembe Pazarı, Fatih Mahallesi’ndeki Salı Pazarı ve Akıncılar Parkı’nı ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla istişare etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:55
Pekyatırmacı’dan esnaf ziyareti

Başkan Pekyatırmacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek amacıyla pazar ziyaretinde vatandaşlara bez torba dağıttı.

BEZ ÇANTA BENİMSENDİ

Hemşehrileri ile hiçbir zaman gönül bağını koparmadıklarını, her fırsatta ilçenin farklı noktalarında ve farklı çalışma sahalarında bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şehri yönetirken istişare kültürüne büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı çevre bilincini belediyenin bütün çalışmalarında ön planda tuttuklarına vurgu yaparak: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çevreyi koruma anlamında naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla başlattığı sıfır atık projesini bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da belediyemiz bez torba kullanımının yaygınlaştırılması anlamında çalışma yürütmüş ve ilçede bez torba dağıtımı yapmıştı. Zamanla bu bilincin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Sıfır atık projesi kapsamında bugün pazarda 2 bin adet bez torba dağıttık ve bundan sonra da dağıtıma devam edeceğiz. Çevreyi korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında bu anlamda çevre kirliliğini önlemek adına çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 00:55
  1. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

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