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Yemek Tarifleri Pekmezli un helvası tarifi nasıl yapılır? Anne usulü pekmezli un helvası tarifi
Yemek Tarifleri

Pekmezli un helvası tarifi nasıl yapılır? Anne usulü pekmezli un helvası tarifi

Tatlı krizi gelenlere ev usulü çözüm: Pekmez helvası tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-04-27 17:19:00 - 2022-04-27 17:21:45
Pekmezli un helvası tarifi nasıl yapılır? Anne usulü pekmezli un helvası tarifi

Pekmezli un helvası tarifi için malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pekmez

Pekmezli un helvası tarifi nasıl yapılır?

Unu kavuruyoruz. Un kavrulunca yağı ilave edip biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Un kahverengi bir renk alınca suyla karıştırdığımız şekeri şerbet haline getirip unun üzerine ilave ediyoruz. Ardından pekmezide içine ekliyoruz. Un kabarmaya başlayıncaya kadar karıştırıyoruz, kıvama gelince kaşık yardımıyla şekil veriyoruz..Afiyet olsun

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