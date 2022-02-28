Pekmezli süt içmenin faydaları nelerdir? Pekmezli süt tarifi

Kalsiyum bakımından zengin olan sütün içerisine koyulan pekmez sağlık için oldukça faydalıdır.

Pekmezin içerdiği demirden nasıl faydalanabiliriz;



Pekmez +2 değerlikli demir içeren bir gıdadır bu da demir eksikliğinde vücudun alması gereken günlük demir oranına neredeyse eşittir. Pekmezin içinde var olan demir ise C vitamini içeren gıdalarla alındığında etkisini daha çabuk gösterir. Örneğin, bir bardak portakal suyuna katılmış bir tatlı kaşığı pekmez kansızlık tedavisinde daha etkili sonuçlar verecektir. Bebeklerin zihinsel gelişimi içinde doktorlar sabahları bir kaşık pekmezi önermektedir.

Kansızlık problemleri yaşayan kişiler düzenli pekmezli süt tüketerek bu sorunların önüne geçmektedir. Pekmezli sütün sağlık açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Düzenli tüketim sonucunda kişilerde kansızlık ve demir eksikliği gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Kalp atışlarını düzenleyerek kalp ritim bozukluğunu önler. Kalp sıkışmaları gibi problemler için tedavi oluşturmaktadır. Enerji oranı yüksek olması bakımından kişilerin günlük ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılar. Sindirim sistemini düzenleme konusunda birebir besinlerden biri olarak ishal ve kabızlık sıkıntılarını giderir.

İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt, C vitamini ve demir dışında makro ve mikro besin öğeleri için iyi bir kaynaktır. Özellikle çocukluk, gebelik-emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir

Süte ayrı bir lezzet kazandıran pekmez, kan şekerini düzenleyerek ani tansiyon ve şeker düşmesini engellemektedir.

Pekmezli süt içmenin faydaları nelerdir?

- Kan şekerini belirli bir seviyede tutar.

- Demir eksikliğini giderir.

- Kan atışlarını düzenleyerek kalp krizi riskini düşürür.

- Metabolizmayı çalıştırarak sindirim sistemini harekete geçirir.

- Kabızlığı önler.

- Çocuklarda balgam attırır.

- Kalsiyum bakımından zengin olması ile vücudun bu ihtiyacını giderir.

- Enerji verir.

- Görme sorunlarının önüne geçerek göz bozulmalarını önler.