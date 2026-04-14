Pekin’de vitrine çıkıyor! iCAUR yeni enerji stratejisinde vites yükseltiyor

Chery Grubu’nun küresel yeni enerji hamlesindeki önemli markalarından iCAUR, gözünü bu kez Pekin’e çevirdi. Chery Grubu’nun küresel yeni enerji stratejisinin önemli bir parçası olaniCAUR markası, 26–28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 2026 Pekin Otomobil Fuarı kapsamında iCAUR Uluslararası İş Konferansı’nı düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu zirve, markanın yeni enerji stratejisinin bir sonraki aşamasını tanıtmak üzere küresel iş ortaklarını, medya temsilcilerini ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

iCAUR’un küresel büyüme vizyonunun önemli bir parçası olan zirve, yalnızca bir buluşma platformu olmanın ötesine geçerek markanın “yeni enerji temelini” nasıl tanımladığını kapsamlı bir şekilde ortaya koyacak. Tasarım, ileri teknoloji ve gerçek yaşam uygulamalarını entegre eden bu yaklaşım, iCAUR’un mobiliteye bakışını yeniden şekillendiriyor.

Mobilitede yeni enerji anlayışı

Küresel enerji dinamiklerindeki değişim ve elektrifikasyon sürecinin hız kazanmasıyla birlikte otomotiv sektörü önemli bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümde odak noktası, artık yalnızca araçların nasıl çalıştığı değil, enerjinin günlük yaşamda nasıl konumlandığı ve kullanıldığına yöneliyor.

Bu doğrultuda iCAUR, yeni enerjiyi tekil bir teknik çözüm olarak değil, araç mimarisini gerçek yaşam koşulları, farklı kullanım senaryoları ve değişen kullanıcı beklentileriyle uyumlu hale getiren bütüncül bir sistem olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, enerjinin rolünü mobilitenin ötesine taşıyarak araçların çok daha geniş kullanım alanlarında değer yaratmasını sağlıyor.

Deneyimi merkeze alan konferans

Üç gün sürecek iCAUR Uluslararası İş Konferansı, markanın bu vizyonunu somut bir deneyime dönüştürmek üzere özel olarak yapılandırıldı.

Konferans kapsamında;

Global İş Ortakları Konferansı ile stratejik iletişim güçlendirilecek,

Çoklu senaryo sürüş deneyimleri ile ürünlerin gerçek yaşam performansı sergilenecek,

Ortak yaratım platformları ve interaktif sergiler ile ekosistem etkileşimi artırılacak.

Bu bütünsel yapı, katılımcılara yalnızca ürünleri değil, iCAUR’un uçtan uca sistem yaklaşımını deneyimleme fırsatı sunacak.

Sistem yaklaşımı ürün gamında hayat buluyor: v23 ve v27

iCAUR’un ürün gamı, markanın sistem odaklı yaklaşımının farklı kullanım senaryolarına uyarlanmış örneklerini oluşturuyor.Şehir içi mobiliteye odaklanan V23 modeli, yüksek uyum kabiliyeti ve kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkarken, modüler yapısı ve dijital etkileşim çözümleriyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Orta-büyük segmentte konumlanan V27 ise Golden REEV (Menzili Uzatılmış Elektrikli Araç) mimarisi üzerine geliştirildi. Elektrik odaklı performansı menzil uzatma teknolojisiyle birleştiren bu yenilikçi model, uzun mesafelerde ve zorlu arazi koşullarında stabil ve güvenilir bir sürüş sunuyor. i-AWD akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ve genişletilmiş dış enerji çıkışı sayesinde V27, enerjinin kullanım alanını mobilitenin ötesine taşıyarak çok yönlü bir deneyim vadediyor.

Araçtan ekosisteme uzanan bir deneyim

Zirve, ürün ve teknolojinin ötesinde iCAUR’un ekosistem stratejisini de kapsamlı şekilde gözler önüne serecek.iCAUR Life ortak yaratım platformu ve global kişiselleştirme programı gibi girişimler aracılığıyla marka, kullanıcıları ve iş ortaklarını, araç deneyimini birlikte şekillendirmeye davet ediyor. Bu yaklaşım, araçları tek başına birer ürün olmaktan çıkararak tasarım, kullanım senaryoları ve topluluk etkileşimini kapsayan geniş bir sistemin parçası haline getiriyor.

Küresel büyümede kritik bir eşik

Farklı pazarlardan iş ortaklarını bir araya getiren iCAUR Uluslararası İş Konferansı, markanın küresel büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.Zirve, tekil ürün lansmanlarından, tasarım, teknoloji ve gerçek yaşam uygulamalarını entegre eden kapsamlı bir sistem sunumuna geçişi simgeliyor. Bu dönüşüm, iCAUR’un global mobilite sahnesindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni enerjiyi yeniden tanımlıyor

iCAUR’un yaklaşımı, yeni enerji kavramını yeniden tanımlıyor. Artık odak noktası yalnızca bir aracı hangi teknolojinin hareket ettirdiği değil, bu enerjinin mesafe, arazi ve günlük yaşam içerisinde nasıl değer yarattığıdır.iCAUR, yaklaşan zirve ile bu vizyonu bir konseptten öteye taşıyarak, halihazırda gelişmekte olan entegre bir sistem olarak global paydaşların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor.

{relation id:1989948 slug:'suv-sahibi-olmak-isteyenler-dikkat-iste-cheryden-kacirilmayacak-firsat'}